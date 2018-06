Rinden tributo al Che activistas sociales estadounidenses

Santa Clara, Cuba. – La luchadora norteamericana por la libertad de los Cinco Héroes, Gloria La Riva, visitó el Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara de Santa Clara, para homenajear al Guerrillero Heroico.

Acompañada por integrantes del Partido Socialista y Liberación de los Estados Unidos, la activista social, que ostenta la Medalla de la Amistad, expresó su emoción por descubrir las virtudes que hacen universal al argentino-cubano.

En el encuentro de la delegación norteamericana en el Conjunto Escultórico donde reposan los restos del Che y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, Gloria La Riva dijo que estar al lado del hombre de idea y acción la inspira a seguir luchando contra el bloqueo imperialista contra Cuba.

La comitiva recorrerá lugares históricos y de interés vinculados con el Guerrillero Heroico e intercambiará con representantes de organizaciones de masas.

