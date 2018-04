Rinden homenaje a Vilma en aniversario de su natalicio

Santiago de Cuba, Cuba.- Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada en la piedra monumento donde se atesoran las cenizas de la Heroína Vilma Espín Guillois en el Mausoleo del Segundo Frente, al cumplirse este 7 de abril el aniversario 88 de su natalicio.

Pobladores de Mayarí Arriba acompañaron a Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y a las autoridades santiagueras en la realización del acto político cultural por la efeméride.

Zurina Acosta, del secretariado nacional de la FMC, pronunció las palabras centrales en el homenaje, donde además se entregó el carné de la organización femenina a un grupo de jóvenes del Segundo Frente.

También como parte del tributo a la combatiente de la Sierra y el Llano se clausuró el Taller “Vilma en la memoria” en salones del Memorial que lleva su nombre en la capital santiaguera.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.