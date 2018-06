Rinde tributo a Mahatma Gandhi el presidente de la India

El excelentísimo señor Ram Nath Kovind, presidente de la República India, rindió tributo al Apóstol de la Paz y la no violencia, Mahatma Gandhi, ante el busto ubicado en el municipio capitalino de Playa.

Acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, la embajadora de la India en Cuba, Madu Sethi y el embajador de Cuba en la India, Oscar Martínez, el mandatario hindú depositó pétalos de flores ante la imagen de Gandhi, quien es considerado el padre de esa nación asiática.

Mahatma Gandhi fue un destacado líder político indio y prominente dirigente del movimiento de independencia de su país contra el Raj británico.

Durante su estancia en nuestro país, el presidente de la República de la India, Ram Nath Kovind, sostendrá conversaciones oficiales con el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

