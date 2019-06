Rinde tributo al Che Ministro de Sri Lanka (+Fotos)

El excelentísimo señor Vasantha Senanayake, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, homenajeó al Che en el Complejo Escultórico de Santa Clara, con la siembra de una semilla de caoba.

Acompañado por el embajador de ese país en la isla, y Esperanza González, vicepresidenta del Gobierno en Villa Clara, el Ministro visitó el Memorial donde reposan los restos del Che y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.

En su visita a Santa Clara, el excelentísimo señor Vasantha Senanayake, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, expresó que la caoba plantada seguirá siendo símbolo de la amistad que une a Cuba con esa nación.

El ilustre visitante recorrió el Monumento a la Acción contra el Tren Blindado y la escultura del Che en la sede del Comité Provincial del Partido.

