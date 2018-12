Revitalizan en Camagüey programas económicos y sociales

Con una marcada recuperación tras los efectos del huracán Irma, que provocó hace un año cuantiosas afectaciones en más de 50 asentamientos de Camagüey, se revitalizan importantes programas económicos y sociales al concluir el presente año.

En la producción de alimentos sobresale la entrega a la industria de más de 90 millones de litros de leche, cifra superior a la del pasado año y no registrada desde 1990.

La recuperación de más del 50 por ciento de las viviendas afectadas por Irma, ubica a Camagüey entre las provincias con mejores resultados con iniciativas locales para la fabricación de materiales de la construcción.

En el sector de salud, este año se mantuvieron los programas de rehabilitación y mantenimiento y la incorporación de nuevas tecnologías, en el Hospital Oncológico Marie Curie, entre otros.

