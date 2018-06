Retos para la agricultura en Cuba

La Habana, Cuba. – Bajo el principio de aplicación de un manejo sostenible de tierras, que asegura una agricultura productiva a largo plazo, se han implementado acciones en los últimos años en Cuba para proteger los terrenos.

El Jefe del Departamento de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la Agricultura, Dagoberto Rodríguez, explicó que la materialización está en los Polígonos de Conservación y mejoramiento de suelos, aguas y bosques ubicados en todo el país.

Señaló que en esas fincas se realizan por parte de los propios productores buenas prácticas agrícolas determinadas por la Agricultura Ecológica y de Conservación, demostrando que se pueden obtener grandes volúmenes de alimentos sin dañar casi los terrenos.

Rodríguez puntualizó que el mayor reto del sector en la Isla es producir más, pero siempre evitando que la erosión de los campos sea por encima de su capacidad de formación natural.

(Visited 1 times, 37 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.