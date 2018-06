Restablecen vías férreas en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – Tras varias jornadas de trabajo, esta semana se abrió el ramal de ferrocarril que une a la ciudad de Trinidad con la comunidad de Méyer, ubicada en el macizo montañoso de Guamuhaya, Sancti Spíritus.

Leonardo Milián, director adjunto del Ferrocarril en esa provincia, dijo que, como parte de las acciones en la vía, están los mantenimientos a los tramos más vulnerables para intervenir en la parte afectada por el deslave que provocó el río Agabama, en las proximidades de la línea.

Aseveró que las fuerzas del ferrocarril continúan reparando las partes afectadas por las lluvias en el circuito norte de ese territorio, donde ya concluyeron las labores en el puente del kilómetro 82.

También se trabaja en la reparación de la cabeza del puente ferroviario sobre el río Zaza, obra a cargo del Ministerio de la Construcción que permitirá comunicar nuevamente al poblado de Zaza del Medio con la cabecera espirituana.

