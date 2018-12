Restablecen transportación marítima entre Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo Del Sur

Atendiendo al mejoramiento de las condiciones hidrometeorológicas se ha decidido restablecer la transportación marítima de carga y pasaje entre los puertos Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo del Sur, a partir del sábado 22 de Diciembre del 2018.

Según una nota informativa del Grupo Empresarial Marítimo-Porturario GEMA, los pasajeros con reservaciones de viajes de los días afectados, serán atendidos priorizadamente.

Los pasajeros que no deseen viajar, tendrán derecho al reintegro del cien por ciento del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento de estos viajes, en las oficinas de la Empresa Viajeros.

Indica la nota informativa del Grupo Empresarial, que a partir de este sábado, se restablecerá la transportación marítima de carga y pasaje entre los puertos Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo del Sur.

