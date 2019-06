Resistencia frente al bloqueo

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y Fermín Quiñones Sánchez, presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, develaron este miércoles en La Habana el mural Resistencia contra el bloqueo, realizado por quince destacados artistas de las Artes Plásticas.

Con la presencia de delegados de La Habana al IX Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la ceremonia en la sede del MINREX forma parte de las actividades previas a la magna reunión.

Miguel Barnet, presidente de la UNEAC, señaló que el mural Resistencia contra el bloqueo es un reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por los esfuerzos que realiza, en el país y en el extranjero, en defensa del Socialismo.

Bruno Rodríguez Parrilla señaló que la obra recoge el sentir del pueblo cubano frente al engendro jurídico estadouinidense, y las acciones para obtener victoria.

