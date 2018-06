Resaltan trabajo de Cuba con el Programa Mundial de Alimentos

La Habana, Cuba. – La representante del Programa Mundial de Alimentos en Cuba, Laura Melo, dijo este martes que se enamoró de Cuba y de sus gentes durante estos cinco años al frente del organismo internacional, en una enriquecedora experiencia.

Laura Melo afirmó que se trató de un privilegio para ella y su familia tener la oportunidad de descubrir el país y de conocer en profundidad este pueblo y el compromiso con derechos como la educación, la salud y la alimentación.

Melo elogió el desempeño de la Defensa Civil y de la preparación para enfrentar fenómenos climáticos extremos, lo cual forma parte de la singularidad de Cuba y de los cubanos.

La representante del Programa Mundial de Alimentos indicó que el enfrentamiento a los daños ocasionados por el huracán Sandy en Santiago de Cuba y los efectos de la prolongada sequía fueron dos de los principales empeños en este lustro.

