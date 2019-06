Resaltan en La Habana pensamiento martiano

Hoy y mañana se desarrollan en La Habana las sesiones finales de la edición 44 del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos.

Como un suceso cultural y fiesta del corazón definió Yusuam Palacios Ortega, director del Museo Fragua Martiana y presidente del Movimiento Juvenil Martiano, estos dos días de encuentro, excelente oportunidad para pensar y amar al Apóstol.

Palacios Ortega confirmó que la apertura será en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, no sin antes honrar al Héroe Nacional de Cuba en la Fragua Martiana.

Destacó una intervención especial de Abel Prieto, director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí, y la conferencia magistral del Doctor Ibrahim Hidalgo, Premio Nacional de Historia y presidente de Honor del jurado del Seminario.

