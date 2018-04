Resaltan derechos de las mujeres cubanas

Ciego de Ávila, Cuba: A lograr una mayor integración en la comunidad para prevenir y enfrentar conductas inapropiadas, llamó en Ciego de Ávila Teresa Amarelles Boué, Miembro del Buró Político del Partido.

La también secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), intercambió con fiscales sobre las oportunidades de las compañeras, y la atención que brinda la fiscalía para proteger a las féminas y evitar hechos repudiados en la sociedad.

En el intercambio, se informó que las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, establecerán próximamente las Escuelas de Igualdad para guiar a los adolescentes sobre el respeto y el fortalecimiento de los valores.

En vísperas del X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, esa organización tiene el reto de velar por la defensa de los derechos de las féminas, según se ratificó en Ciego de Ávila en el encuentro entre fiscales y dirigentes de la FMC.

