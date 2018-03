Resalta Nguyen Phu Trong lazos de hermandad entre Vietnam y Cuba

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, resaltó en La Habana los lazos de hermandad que unen al país asiático con Cuba.

El dirigente afirmó, durante su visita a la escuela Vo Thi Thang que Vietnam y Cuba se encuentran geográficamente a miles de millas de distancia, sin embargo, desde hace muchos años gracias a los líderes Fidel Castro y Ho Chi Minh les une relaciones especiales, .

En breves palabras destacó los logros de la mayor de las Antillas en materia de educación, que hacen que siga siendo un faro luminoso, como resultado de la revolución y la guía del Partido Comunista de Cuba.

Nguyen Phu Trong fue recibido en el centro docente ubicado en el municipio de Playa por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez y por el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer.

