Resalta Esteban Lazo valor de la prensa cubana

La Habana, Cuba.- Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, envió un mensaje de felicitación con motivo del Día de la Prensa Cubana, la cual resulta de extraordinario valor para estrechar el vínculo entre los diputados y el pueblo.

El titular del Parlamento, calificó de imprescindible el trabajo de los medios de comunicación durante las dos etapas de los comicios generales en la nación, y subrayó que solo mediante los periodistas se logra multiplicar las orientaciones y la capacitación.

A propósito de la efeméride, la Unión de Periodistas de Cuba distinguió la labor comunicativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular y su estrecho vínculo con los medios de prensa.

En intercambio con representantes del órgano supremo del poder del Estado, representantes del gremio resaltaron las buenas prácticas del Parlamento para acercarse a la población a través de diversas vías.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.