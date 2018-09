Repudia Sociedad Económica Amigos del País bloqueo contra Cuba

La Sociedad Económica de Amigos del País, calificó en La Habana de execrable el bloqueo económico, financiero y comercial de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, considerado el genocidio más largo de la historia.

Es un caso verdaderamente abominable por su impacto negativo a los intereses de los cubanos, denunció la agrupación en una declaración aprobada por unanimidad en uno de sus encuentros científicos con motivo del aniversario 228 de su creación.

En nombre de nuestros afiliados, exigimos la eliminación inmediata de todas las barreas de ese acoso generalizado que daña a nuestro pueblo, su bienestar, y también a nuestros colegas estadounidenses, señaló el documento.

Consideraron que las medidas de ese tipo se contraponen con el empeño de contribuir a establecer un socialismo libre, próspero, democrático, participativo y sostenible.

