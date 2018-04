Reportan en Ciego de Ávila alta producción de tomates

Ciego de Ávila, Cuba. – La provincia de Ciego de Ávila alcanza en esta campaña altos niveles de molida de tomate en las industrias, al completar el procesamiento de más de 20 mil toneladas, cifra que debe aumentar.

A la óptima campaña contribuyen los acertados rendimientos por las atenciones culturales y el favorable clima, así como el sobrecumplimiento de las ventas al Estado, fundamentalmente por mejores pagos del producto a los agricultores.

El combinado Ceballos y otra veintena de pequeñas instalaciones industriales asumen los volúmenes para la elaboración de puré, pastas y otras variedades con destino a la población y el mercado en frontera.

En Ciego de Ávila la abundante recogida de tomate ha estado sustentada especialmente por el aporte del sector campesino del municipio de Majagua, aunque se impone reducir las pérdidas en los campos con un mejor proceso productivo.

