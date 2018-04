Reporta ganancias perforación petrolera en Boca de Camarioca

Cuba avanza en la perforación de un pozo horizontal de alcance extendido que pudiera llegar a los 8 240 metros, convirtiéndolo en el más profundo de América Latina y el Caribe, divulgó Juventud Rebelde.

El director de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, Marcos Antonio Pestana, explicó que las operaciones en Boca de Camarioca se iniciaron en diciembre de 2016, y ya suman nueve los pozos abiertos con esa tecnología.

Informó que al concluir el primer trimestre de este año, la empresa había sobrepasado su plan de producción en 8 mil toneladas de crudo, satisfizo la entrega de gas y cerró el período con ganancias por 2,7 millones de pesos.

De acuerdo con el director de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo, se perforan en estos momentos seis pozos muy prometedores y desde enero pasado se ampliaron las operaciones hasta Ciego de Ávila.

