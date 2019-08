Rendirán tributo a Fidel en Artemisa

Artemisa, Cuba. – La Sociedad Cultural José Martí de Artemisa rendirá homenaje al líder indiscutible de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en el aniversario 93 de su natalicio.

El venidero 13 de agosto, integrantes de la institución que difunde la vida, obra y pensamiento del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, asistirán en horas de la noche al Memorial que lleva el nombre del más universal de los cubanos, ubicado en la capitalina Plaza de la Revolución.

La presencia de los seguidores de la obra martiana en la velada responde a una invitación de la directiva del programa martiano.

Desde el mismo lugar que acogiera las honras fúnebres del Comandante en Jefe y se firmara el juramento del concepto de Revolución, los martianos y el pueblo cubano rendirán tributo a la vida y el legado del líder histórico de la Revolución cubana, quien fuera también el más ferviente discípulo de Martí.

