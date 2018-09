Remodelan Plaza en Bayamo

A intensas labores de reconstrucción se somete la Plaza donde se cantó por vez primera el Himno Nacional en Bayamo, el 20 de Octubre de 1868, acontecimiento del que se cumplirá siglo y medio.

Ese escenario es objeto de acciones de albañilería, desmonte y monte de piedras que conforman el piso de la Plaza, circundada entre otras instalaciones por la Catedral del San Salvador, en cuyo interior se estrenó la música de la marcha guerrera La Bayamesa.

También forman parte del programa un gran mural alegórico al canto por vez primera de la Letra del Himno Nacional, que se materializará en la parte trasera del Cine Céspedes, y el mejoramiento de las fachadas de viviendas y otras instalaciones.

A la Plaza donde se estrenó la letra del Himno Nacional, entró Céspedes con el naciente Ejército Mambí, a sólo 10 días del inicio de la primera guerra por la independencia de Cuba.

