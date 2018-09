Rememorarán en Soledad de Mayarí Congreso Campesino en Armas

El aniversario 60 de la celebración del Primer Congreso Campesino en Armas será celebrado en Soledad de Mayarí Arriba, donde se efectuó la histórica reunión, en la que participaron Raúl, Vilma Espín y varios jefes del II Frente.

En esa localidad de las montañas de la Sierra Cristal, estarán presentes participantes en aquel trascendental evento, integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y una representación de pobladores del municipio santiaguero.

Seis décadas se cumplen del Primer Congreso Campesino en Armas, convocado para garantizar la unidad del campesinado con la lucha insurreccional contra la dictadura.

Allí en Soledad de Mayarí Arriba, unos 200 delegados de campos cercanos y de Baracoa y Maisí, se reunieron para apoyar la lucha contra la miseria y la explotación latifundista.

