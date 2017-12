Rememoran toma de Santa Clara por el Ejército Rebelde

Santa Clara, Cuba. – Pioneros destacados de la provincia de Villa Clara participan en un programa de actividades que recuerda la toma de la ciudad de Santa Clara y rememoran las hazañas del Che y sus tropas rebeldes.

La evocación del histórico suceso comenzó en el Complejo Escultórico Ernesto Guevara para rendir tributo al Guerrillero Heroico, donde los participantes dialogaron con combatientes y presenciaron una obra de la Compañía Infantil La Colmenita dedicada al Che.

Como parte de la toma simbólica de la ciudad de Santa Clara, los pioneros asaltarán la Universidad Central de Las Villas, donde radicó la primera Comandancia, la Loma del Capiro, el edificio de Obras Públicas, el tren blindado y el antiguo Cuartel Los Caballitos.

El viernes tomarán el Cuartel No. 31, la Audiencia, la Estación de Policía y la Biblioteca Provincial Martí, así como el Hotel Santa Clara y el Regimiento Leoncio Vidal, último bastión enemigo en rendirse al Ejército Rebelde en 1958.

