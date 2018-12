Rememoran acciones guerrilleras en Sagua de Tánamo

Perteneciente a la oriental provincia de Holguín, Sagua de Tánamo rinde homenaje hoy al aniversario 60 de las acciones rebeldes contra las fuerzas de la tiranía de Fulgencio Batista en diciembre de 1958.

La conmemoración se incluye entre las actividades de reconocimiento que tienen lugar en distintos territorios del país a los diferentes frentes que originaron el golpe final a las huestes del ejército batistiano.

Sagua de Tánamo, uno de los cinco municipios insertados dentro del Plan Turquino holguinero, revive este lunes en un acto político, el inicio de las operaciones de las columnas guerrilleras del Segundo Frente Oriental Frank País.

Las operaciones alrededor y dentro de la ciudad saguera, tuvieron en las columnas rebeldes del Segundo Frente Oriental, fuertes pilares en los triunfos guerrilleros en plena campaña libertaria.

