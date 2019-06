Reiteran Pastores por la Paz lucha contra el bloqueo

Durante su visita a la Ciénaga de Zapata, la directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz, Gail Walker, aseguró que la institución seguirá la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La directiva de la solidaria agrupación expresó que es muy difícil pensar que va a pasar en el futuro por lo impredecible de las decisiones de la actual administración de Estados Unidos, pero seguiremos la lucha contra el bloqueo, reiteró.

Gail Walker agregó que los jóvenes de la institución, así como los más veteranos, tienen clara la convicción de seguir organizando delegaciones a Cuba.

El periplo incluyó un recorrido por el Memorial Biblioteca Aniversario de la Cena Carbonera con Fidel, situado en Soplillar, lugar donde el 24 de diciembre de 1959, Fidel cenó con los humildes carboneros de la zona.

