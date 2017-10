Reinicia operaciones aeropuerto de Cayo Coco

Ciego de Ávila, Cuba. – El aeropuerto internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco, en el norte de Ciego de Ávila, reinició sus operaciones después de la reparación por las afectaciones causadas por el huracán Irma a su paso por Cuba, en septiembre pasado.

Constructores y fuerzas especializadas de la aviación civil laboraron intensamente hasta dejar listo el aeródromo para la temporada alta del turismo en la Isla, entre noviembre próximo y abril de 2018.

Los fuertes vientos del huracán Irma, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, le produjeron al aeropuerto internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco pérdida de cubiertas y daños en las carpinterías metálica y de madera, entre otros perjuicios.

En el archipiélago Jardines del Rey también fue afectado el pedraplén Turiguanó-Cayo Coco, que une al polo de recreo con tierra firme, en el cual se restableció el paso, a pocas horas del azote del potente meteoro.

