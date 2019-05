Reinauguran instituciones afectadas por tornado

La Habana, Cuba. – El Politécnico Andrés Luján del municipio de San Miguel del Padrón y el Cuerpo de Guardia del Policlínico Luis Pasteur de Diez de Octubre, afectados por el tornado, fueron reinaugurados por el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros Roberto Morales Ojeda y las autoridades del Partido Comunista de Cuba y Gobierno de La Habana.

Morales Ojeda afirmó que en cada una de esas obras se cumplió lo planteado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien llamó a que todo quedara mejor que como estaba antes del paso del torbellino.

La reparación de esas instalaciones, señaló, demuestra el esfuerzo de los habaneros en el contexto del aniversario 500 de la ciudad, el cual se debe ver reflejado también en un servicio de calidad y mayor productividad.

Agregó que hacer por La Habana lo más grande, es solo el pretexto para seguir obteniendo mayores resultados económicos, sociales y productivos.

