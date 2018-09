Regreso a Cuba de los Cinco fue una batalla de todos (Fotos)

La Habana, Cuba. – Al cumplirse 20 años de la detención de los Cinco Héroes cubanos injustamente prisioneros por 15 años en cárceles estadounidenses, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) evocó en La Habana la batalla del pueblo por su regreso.

El intelectual Ricardo Alarcón dijo que fue una batalla que la ganamos nosotros, nadie nos hizo una concesión ni un favor, no fue un regalo de nadie, y subrayó que el gobierno estadounidense no tenía otra alternativa posible.

Gerardo Hernández, uno de los Cinco Héroes a nombre de sus hermanos, rememoró cuando fueron encadenados en el cuartel general del FBI, en tanto les hacían ofertas para cambiarse de bando y desertaran.

El vicepresidente del ICAP, José Prieto, recordó el surgimiento de un extraordinario movimiento internacional de apoyo y solidaridad con los Cinco de respaldo a la liberación de esos luchadores cubanos.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.