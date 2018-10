Regresa la Competencia Nacional de Programación

El talento de miles de jóvenes cubanos se pondrá a prueba nuevamente, cuando el venidero 6 de octubre, 7 centros universitarios acojan la final nacional del Concurso de Programación; la algoritmia, la matemática y la computación serán las protagonistas.

Tras realizar este 22 de septiembre los Concursos Locales Caribeños 2018 en instituciones universitarias de Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, todo quedó listo para el evento nacional de los programadores.

Según informaron los miembros del comité organizador, a la competencia territorial se presentaron 216 equipos de 3 estudiantes-concursantes cada uno.

Es importante destacar la participación de 28 conjuntos preuniversitarios de las 15 provincias de nuestro país, de los cuales 12 clasificaron para participar en la próxima fase competitiva.

