Regocijo avileño ante intervención de Díaz-Canel

El pueblo de Ciego de Ávila siguió con atención las Mesas Redondas de la televisión dedicadas a esclarecer las recientes medidas del Consejo de Ministros.

Tras escuchar, junto a su familia, las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel y de varios ministros, el jubilado del sector azucarero, Luis Serrano Terry, valora de muy positiva la información certera a los trabajadores.

La diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Reina Torres Pérez, le dio cobertura en su muro de Facebook a los contenidos de la Mesa Redonda y afirma que el incremento salarial es un justo reconocimiento a los que no abandonaron sus puestos de trabajo.

En las calles, paradas de ómnibus y establecimientos de servicios, el pueblo avileño, alegre y optimista, manifiesta su disposición de contribuir al cumplimento de las nuevas disposiciones del gobierno revolucionario.

