Refuerza Cuba su trabajo en el Decenio de Seguridad Vial

La Habana, Cuba.- Nuestro país se esfuerza con tareas concretas y en un sentido multisectorial con el objetivo de disminuir los accidentes del tránsito , afirmó Reinaldo Becerra, inspector nacional de Seguridad Vial.

Agregó que desde 2010, en que Naciones Unidas decretó el Decenio de la Seguridad Vial, la representación cubana trabaja concretando su estrategia y el plan nacional en la prevención de siniestros en la vía, principal causa de decesos en niños y adolescentes entre 5 y 19 años.

En reunión con la prensa se dio a conocer un acuerdo por tres años entre Sherritt International y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la prevención de lesiones causadas por accidentes de tránsito en niños y adolescentes.

María Machicado, representante de UNICEF en Cuba, explicó que ese convenio prevé acciones de capacitación y asistencia técnica, entre otros.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.