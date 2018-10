Reelecta Cuba como vicepresidenta del Comité de Agricultura de la FAO

Cuba resultó reelecta como vicepresidenta por América Latina y el Caribe, en el Comité de Agricultura de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para el período 2018-2020.

Dicho Comité es uno de los órganos rectores de la FAO y está encargado de proporcionar orientación global sobre políticas y reglamentación respecto de la agricultura, la ganadería, la inocuidad alimentaria, la nutrición, el desarrollo rural y el ordenamiento de los recursos naturales.

Cuba estuvo representada por una delegación integrada por el Director General de Agricultura, Crescencio Miguel Rosales, y la Directora de Ciencia e Innovación, Maricela Díaz, ambos del Ministerio de Agricultura, y por Rebeca Cutié, Consejera de la Embajada cubana ante los organismos internacionales.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.