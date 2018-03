Por reducir riesgos de desastres en la isla

Cuba y la Unión Europea trabajan por asegurar la capacidad de recuperación de las poblaciones afectadas y resarcir los daños provocados por el huracán Irma en la isla, precisó en Yaguajay, Virginie André, funcionaria de ese organismo.

La coordinadora para el Caribe de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, dijo que a pesar de los perjuicios provocados por el fenómeno meteorológico, se evidencia una respuesta rápida SEIS meses después.

Estamos aportando cerca de cinco millones de euros para apoyar los esfuerzos nacionales con vistas a superar el evento y nos sentimos satisfechos porque hemos podido constatar el progreso de las acciones, aseguró.

Siempre estamos contentos de venir a Cuba y ver la capacidad de respuesta del pueblo, gracias a nuestra labor conjunta y nos sentimos muy satisfechos de cómo se trabaja en colaboración con la Unión Europea, añadió.

