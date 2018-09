Recuperan producción ganadera en Holguín

Como un sueño realizable catalogó Ernesto Santiesteban Velázquez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Holguín, el programa de recuperación ganadera que se ejecuta en el municipio de Calixto García.

Así expresó a los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Ernesto Guevara, cuando recorría junto a Julio César Estupiñán, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y las máximas autoridades del territorio, la Vaquería número uno de esa entidad.

Movidos por ese sueño, los ganaderos laboran para convertirla en vaquería escuela o de referencia, para lograr un sitio en el cual los de menos experiencia puedan enriquecer sus conocimientos.

Los visitantes apreciaron la construcción de salas e instalación de equipos de ordeño, unido al funcionamiento de los puntos de enfriamiento de leche, con un total de cinco que contribuyen notablemente a la humanización del trabajo.

