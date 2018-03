Recuperan producción de Alquitex en Artemisa

La Unidad Básica Textil Rubén Martínez Villena, conocida popularmente como Alquitex en el municipio de Alquízar en la provincia de Artemisa, muestra signos de recuperación paulatinos.

En el establecimiento encargado de producir y comercializar cordeles, tejidos y otras confecciones textiles, sus 500 obreros hacen realidad cada etapa del proceso productivo y cumplen los planes previstos.

El centro alquizareño perteneciente al Ministerio de Industrias, además de producir los surtidos de sábanas y fundas de lienzos, lonas y sarga realiza otras producciones alternativas, para satisfacer necesidades de la población como almohadas y juegos de alfombra.

Norma Concepción, directora de la Unidad Textil Rubén Martínez Villena, agrega que el colectivo logra confecciones de plástico como piezas para la industria y útiles para el hogar que comercializa la Empresa de Comercio.

