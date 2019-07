Recuerdan solidaridad de Chávez con pueblos del Caribe

Santiago de Cuba. -El Coloquio internacional Hugo Chávez, la pasión que nos une, que se celebra en el marco de la Fiesta del Fuego, rememoró el espíritu de solidaridad y cooperación del líder bolivariano con los pueblos del Caribe.

El evento que se desarrolla en la plaza de Santiago de Cuba, concluirá hoy en un acto de solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela y se entregará la Distinción La Pasión que nos une, a instituciones y comités de solidaridad de la región.

También para este 6 de julio reserva el Festival del Caribe la presentación en el Teatro Heredia de la Gala Cultural de la delegación artística de la República de Uruguay, país al que esta dedicado el evento.

Completan la programación los talleres teóricos de oralidad, religión, teatro y danza en el Caribe, el encuentro de poetas, las muestras de pintores y el evento de personalidades con el Ministerio de Cultura.

