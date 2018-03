Recuerdan solidaridad cubana en Etiopía (+FOTOS)

La Habana, Cuba.- El decisivo aporte de los internacionalistas cubanos a la victoria de Etiopía contra el agresor somalí fue reconocido en el acto por el aniversario 40 de esa misión militar, efectuado en la Sala de las Fuerzas Armas Revolucionarias (FAR).

Presidieron la ceremonia el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR; y José Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido.

Mechal Takele, encargado de negocios de la Embajada de Etiopía en La Habana, entregó un cuadro con la imagen levantada en Addis Abeba, en honor a los combatientes caídos en la batalla y se proyectó el documental Ogaden, la gran victoria.

El general de división Leonardo Andollo Valdés hizo un recuento de la civilización etíope, una de las más antiguas y aguerridas de África y que nunca se sometió a la dominación colonial

