Recuerdan natalicio de Mariana Grajales en Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, celebró el aniversario 204 del natalicio de Mariana Grajales, notable patriota de nuestra nación.

En Twitter, el Minrex destacó la actitud de la madre de los Maceo, quien hizo la encomienda a sus hijos de liberar a la patria o morir por ella, antes de partir a la guerra de los Diez Años por la independencia de Cuba.

Inmensamente patriota, madre, cubana, Mariana Grajales nació el 12 de Julio de 1815; los cubanos, continuadores de su estirpe, le rendimos tributo; tenemos Memoria, escribió la cancillería en su cuenta.



La Madre de la Patria, mostró su grandeza en la formación de sus hijos, a los que supo inculcarles altos valores morales como el patriotismo; en la contienda independentista de la mayor de Las Antillas contra el dominio colonial español, participaron 12 de sus 14 hijos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.