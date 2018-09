Recuerdan fundación del pelotón de Las Marianas

Fidel y Celia fueron los artífices de la creación del pelotón femenino del Ejército Rebelde, Mariana Grajales, fundado hace 60 años en la Comandancia General de La Plata, Sierra Maestra.

Esa efeméride se evoca esta mañana con un acto político cultural en El Cerro, sitio del municipio de Bartolomé Masó, y estarán presentes dos integrantes de ese colectivo, la General de Brigada de la Reserva, Delsa Esther Puebla, Teté, y la también granmense Edemis Tamayo, La Gallega.

El Comandante en Jefe, al reclamo de mujeres de incorporarse a luchar, propuso crear un pelotón femenino que llevara el nombre de la madre de los Maceo, el cual tuvo trece miembros liderados por Isabel Rielo, ya fallecida.

Fidel recordó en una ocasión que Las Marianas le causaron al enemigo, en algunos combates, más bajas de las que les habían hecho los hombres en otros enfrentamientos.

Los mejores recuerdos imborrables de su vida, dice tener Edemis Tamayo La Gallega, al cumplirse este martes 60 años de la creación del pelotón femenino Mariana Grajales.

En El Zarzal, sitio rural del municipio de Bartolomé Masó, nació La Gallega, quien refiere a Radio Reloj que con sólo 15 años fue la más joven integrante de Las Marianas, cuyo bautismo de fuego fue el 27 de septiembre de 1958 en el combate de Cerro Pelado.

EdemisTamayo destaca que decidió alzarse para aportar a la liberación de Cuba de la sanguinaria tiranía batistiana, y destacó la confianza que el Comandante Fidel tuvo en las trece combatientes que integraron el pelotón Las Marianas.

Precisó que dos de esas revolucionarias eran de dos Caminos, de San Luis, en Santiago de Cuba, y el resto de varias localidades de la hoy provincia de Granma. Aún viven seis Marianas.

