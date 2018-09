Recuerdan en Ciego de Ávila visita de Fidel a Vietnam

La delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Ciego de Ávila rememora la histórica visita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a zonas del sur de Vietnam, realizada en 1973.

En la primera jornada el intercambio ocurrió en la escuela Nguyen Van Troi, del municipio de Baraguá, aunque en todos los centros educacionales del territorio deben sucederse matutinos y espacios de debates, indicó Tania Companioni Olivares, delegada provincial del ICAP.

Del 3 al 14 de septiembre las celebraciones tienen por sede la delegación del ICAP en Ciego de Ávila, el Hospital Psiquiátrico Nguyen Van Troi y la universidad de Ciencias Médicas, en la que funciona el colectivo de amistad Cuba-Vietnam.

En la referida institución docente se prevé un matutino especial con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.