Recuerdan caída en combate del General José Maceo

Songo La Maya, Santiago de Cuba. – Pobladores santiagueros del municipio Songo La Maya en representación de los cubanos, recordarán hoy en la localidad de Loma del gato el aniversario 123 de la caída en combate del Mayor General José Maceo Grajales, que por sus hazañas llamaban El León de Oriente.

Combatiente de las tres guerras independentistas fue un símbolo del coraje y valor para los cubanos que junto a su hermano Antonio, el Titán de Bronce, fue protagonista de la histórica Protesta de Baraguá.

Amigo, le llamaba José Martí en una carta escrita antes del reinicio de la guerra necesaria, cuando le decía: Quién ha defendido con valor mi Patria y su libertad de hombre, es como acreedor mío y me parece mi hermano.

La muerte del mayor general José Maceo Grajales, un día como hoy, fue un duro golpe para sus compañeros del Ejército Libertador y una pérdida sensible para la revolución mambisa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.