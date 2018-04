Recuerdan al Comandante en Jefe Fidel en Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- La visión previsora de Fidel Castro y su lucha incansable por el futuro de la humanidad fue recordada en territorio guantanamero por el Ministro de Cultura, Abel Prieto.

Hasta los últimos días de su vida, Fidel estuvo preocupado por el destino de la humanidad, e insistió en la necesidad de buscar solución a los problemas medioambientales, destacó Prieto en la presentación del libro Hasta siempre, Fidel, de la periodista Rosa Mirian Elizalde.

El cambio climático, la desaparición de la especie y otras preocupaciones de esa índole, fueron siempre una constante en el intercambio de él con los intelectuales en todos lo escenarios internacionales, recalcó el ministro.

Puntualizó sobre la trascendencia del libro que recoge una compilación de imágenes, declaraciones, discursos y otras informaciones sobre lo acontecido durante el recorrido de los restos de Fidel por toda la isla.

