Recordarán en Cienfuegos vida y obra de Vilma Espín

Cienfuegos, Cuba.- En el contexto del cumpleaños 88 de la Eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, se desarrollará, este jueves, en Cienfuegos, el Taller Municipal Vilma entre nosotros, con la asistencia de fundadoras de la organización.

Las participantes intercambiarán sobre la trayectoria revolucionaria en la clandestinidad y como combatiente en la Sierra Maestra, de quien fuera por sus virtudes paradigma de entrega en defensa de los derechos de la mujer.

Yeranis Buenos Centeno, miembro del secretariado municipal de la FMC en Cienfuegos, informó que en el Taller Vilma entre nosotros también sostendrán encuentros con jóvenes federadas sobre sus vivencias.

El siete de abril se conmemora el aniversario 88 del nacimiento de la heroína cubana, quien impulsó numerosos programas sociales, de la salud y educación en beneficio de las mujeres y los niños.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.