Reconocimiento a azucareros cincuentenarios

Más de 80 afiliados al Sindicato Nacional Azucarero recibieron este miércoles en La Habana, el Sello de Cincuentenario por mantenerse durante medio siglo o más ininterrumpidamente como trabajador del sector.

El estímulo fue entregado por Carmen Rosa López Rodríguez, Segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, y José Antonio Pérez, Secretario General de la organización, en solemne ceremonia en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución.

De esa forma, se dio continuidad al programa de actividades con motivo de la conmemoración del 14 de diciembre, Aniversario 107 del natalicio del General de las Cañas y líder del sector, Jesús Menéndez Larrondo.

Los cincuentenarios azucareros depositaron una ofrenda floral ante el monumento erigido a José Martí en la Plaza de la Revolución en nombre de todos los trabajadores del sector en el país.

