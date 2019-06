Reconocimiento a trabajadores del sector estatal

La vicepresidenta cubana Gladys Bejerano aseguró que el aumento salarial es un estímulo a los trabajadores que se mantienen en el sector presupuestado para sostener, con mucho sacrificio, tareas vitales como educación y salud.

La Contralora -quien preside la delegación cubana a la toma de posesión del electo presidente panameño, Laurentino Cortizo- explicó que la decisión acogida con agrado y alegría por los trabajadores fue analizada durante meses y responde a medidas organizativas, económicas y productivas.

Bejerano señaló que los trabajadores sienten la obligación de dar una respuesta a ese esfuerzo, que significa un desembolso de 7 mil millones de pesos.

La medida, que también contempla un aumento en las pensiones, beneficia a un millón 470 mil 736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, entre otros.

