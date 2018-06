Reconocerán destacada labor del Tribunal Supremo Popular

El Sindicato Nacional de la Administración Pública entregará al Tribunal Supremo Popular, el Reconocimiento de Colectivo Distinguido Nacional, como parte de los festejos por el aniversario 45 de la constitución de ese órgano de justicia.

Durante la ceremonia, que se efectuará en horas de la tarde, en la sede del Teatro Nacional, en La Habana, se premiará la entrega de ese colectivo laboral en el cumplimiento de su responsabilidad de contribuir a la realización plena de los derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, entre otros muchos.

Además, ese Reconocimiento se entrega como estímulo al funcionamiento sostenido del trabajo sindical y del resto de las organizaciones políticas y de masas del Tribunal Supremo Popular.

La cita será propicia también para homenajear a un grupo de destacados trabajadores que se acogerán a la jubilación.

