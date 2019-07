Reconocen resultados de empresas de Granma

Bayamo, Cuba. – La Empresa de Transporte Granma fue proclamada En 26 en el chequeo provincial celebrado en el área recreativa El Bosque, en Bayamo, y se anunció el inicio hoy de la venta de los boletines para el tren Habana-Bayamo-Manzanillo y fueron expuestos nuevos ómnibus para el servicio urbano.

Por sus aportes a los programas por el Día de la Rebeldía Nacional, se declararon además a la Empresa Integral de Granos Fernando Echenique, la mayor productora de arroz en Cuba, y la Mecánica Bayamo, única que fabrica máquinas de riego de pivote central.

El Buró del Partido en Granma confirió la condición En 26 a la Empresa de Construcción y Mantenimiento del Poder Popular, a la Unidad de derivados de la entidad azucarera y a Coopextel.

En el chequeo proclamaron sus compromisos para seguir hacia el Día de la Rebeldía Nacional en Victoria, la delegación provincial de la agricultura y la Empresa de Comercio.

Cumplen con la producción de ganado

Al Día de la Rebeldía Nacional llega el colectivo de la Empresa Agropecuaria Roberto Estévez Ruz, de Cauto Cristo, con el sobrecumplimiento de su plan de entrega de ganado vacuno a la industria cárnica.

La Unidad Empresarial de Base Bayamo emplea esa proteina para elaborar alimentos para la canasta básica, el consumo social, hospitales, círculos infantiles, ventas de la carne en su estado natural a centros turísticos y tiendas recaudadoras de divisas.

Gilberto Rodríguez, subdirector técnico y desarrollo de la Empresa Roberto Estévez Ruz, dijo que esa entidad es la mayor productora de carne de ganado vacuno en el Oriente cubano, excede las ventas en un 2 por ciento y tiene ganacias de casi un millón de pesos.

