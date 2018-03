Reconocen a periodistas avileños

Ciego de Ávila, Cuba.- Por el Día de la Prensa Cubana, los trabajadores de ese sector en Ciego de Ávila reciben el reconocimiento de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del gobierno en esa provincia.

A la congratulación se suman los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, las direcciones de Deportes y de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, entre otros organismos y entidades.

Este miércoles, en la Avenida de la Locución, se entregará el Premio Orlando Castellanos por la Obra de la Vida, y se premiará el concurso Saúl Rodríguez, destacó Jorge Luis Delgado Felipe, presidente de la Unión de Periodistas en la provincia.

Las máximas autoridades del Partido y el gobierno acompañarán a los periodistas de Ciego de Ávila este 14 de marzo, jornada que devendrá homenaje a Martí y Fidel, conductores del periodismo revolucionario.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.