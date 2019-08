Reconocen labor de trabajadores del sector hidráulico

La Habana, Cuba. – Cuando se aproxima el día del Trabajador de Recursos Hidráulicos, la Mesa Redonda de la Televisión Cubana se acercó a un tema de actualidad: el papel del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a casi 57 años de creado.

Su presidente, Antonio Rodríguez, felicitó a todos los trabajadores y fundadores del organismo, y destacó que gracias a la voluntad hidráulica diseñada por Fidel, hoy el país cuenta con 242 embalses, que almacenan más de 9 mil millones de metros cúbicos.

Sobre las acciones de los últimos años, como parte del subprograma de abasto de agua, el vicepresidente de Recursos Hidráulicos, Javier Toledo, enfatizó en la construcción de 12 plantas desaladoras en comunidades sin acceso al agua dulce.

A pesar de los avances, reconoció los problemas asociados al tiempo necesario de preparación de las obras, lo que conlleva a errores en el proceso de ejecución.

