Reconocen la pericia de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe

La Habana, Cuba.- El Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, reconoció la pericia de la expedición En Canoa del Amazonas al Caribe, con la cual se probó el poblamiento del continente americano.

En la jornada inaugural del Simposio En canoa hacia una cultura de la naturaleza, Leal recordó como principal motivación del naturalista Antonio Núñez Jiménez, líder de la cruzada, el redescubrimiento del Caribe y sus islas por las tribus prehistóricas de las cuencas del Amazonas y del Orinoco.

También destacó el anhelo de realizar investigaciones científicas en los campos de la naturaleza y el hombre, y abogar por la protección del medio ambiente, comentó.

La travesía, aseguró, fue trascendente porque convocó a científicos y exploradores de Latinoamérica a redescubrir e investigar sobre la región, acción que anteriormente solo habían realizado expertos de Europa y Estados Unidos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.