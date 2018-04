Reconocen a industria centenaria en Mariel

Artemisa, Cuba.- En ocasión de celebrarse un siglo de la gran industria Cementos Curazao fábrica René Arcay en el municipio de Mariel en la provincia de Artemisa, su colectivo y un grupo de obreros recibieron el sello 75 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.

El reconocimiento cementeros de la dignidad fue conferido a los jubilados del sector y combatientes de la huelga del 9 de abril de 1958, Manuel Antonio Pacheco, Luís Manuel León y Osmel Leal.

Durante la celebración por los 100 años de la productora de kíncler y cementos en Mariel, también fueron estimulados trabajadores con 35 y 50 años de labor, que recibían las felicitaciones del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento.

Al acto conmemorativo asistieron además, José Antonio Valeriano Fariñas, miembro del Comité Central del Partido y su Primer Secretario en Artemisa y el Ministro de la Construcción René Mesa Villafaña.

