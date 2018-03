Reconocen esfuerzos para la recuperación de Cuba tras Irma

Sancti Spíritus, Cuba.- El gran esfuerzo realizado por el Gobierno cubano para lograr paulatinamente la recuperación de la Isla, luego del paso por el huracán Irma, fue resaltado por Virginie André, coordinadora para el Caribe de la Unión Europea.

Hemos comprobado que ha sido una recuperación muy rápida, sin parar, y todos han trabajado minuto a minuto prácticamente sin descanso, y eso es impresionante, refirió André a la prensa, luego de un recorrido por los municipios de Yaguajay y Trinidad, en Sancti Spíritus.

Obviamente, debido a la magnitud y al número de casas afectadas, sabemos que será una recuperación paulatina y se priorizarán siempre las familias más vulnerables, pero estamos muy satisfechos con lo que hemos visto, apuntó la coordinadora.

Comentó que el recorrido ha sido positivo, y agregó que se sienten contentos de venir y observar la gran resiliencia de la población y sus esfuerzos.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.